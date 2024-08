Colisão entre caminhão e topique deixa seis feridos e dois cavalos mortos no Ceará

Uma colisão entre um caminhão e uma topique deixou seis pessoas feridas e dois cavalos mortos no quilômetro 481 da BR-116, na cidade de Milagres, no interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira (26), por volta das 3h.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a topique trafegava na rodovia, puxando um reboque onde que estavam os dois animais, quando colidiu na lateral do caminhão que estava saindo de um posto de combustíveis.

Com o impacto, os dois cavalos que estavam no reboque morreram no local. O condutor da topique ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele e outras cinco pessoas que estavam na topique foram socorridos para hospitais da região. Já o motorista do caminhão, fugiu do local.

G1 Ceará