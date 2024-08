Grupo rende funcionário e rouba centenas de quilos de carne no Ceará

Criminosos renderam um funcionário e roubaram centenas de quilos de carne de um caminhão frigorífico que iria abastecer o Mercado Municipal de Itarema, no interior do Ceará, no último sábado (24), por volta das 3h da madrugada.



Câmeras de segurança registraram o momento em que cerca de cinco criminosos retiraram as peças de carne do caminhão. Na ação, os homens ainda roubaram a motocicleta de um homem que estava próximo ao mercado.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações, e os agentes da Delegacia Regional de Acaraú conseguiram identificar um dos suspeitos, que foi capturado no Bairro Morada Nova, na cidade de Acaraú, na noite de sábado.

No momento da abordagem, os policiais constataram que o homem fazia uso de tornozeleira eletrônica, mas estava com o equipamento descarregado. Na casa dele foi encontrada parte da carne roubada.

A polícia afirma que seguirá investigando o caso para capturar os outros envolvidos.

G1 Ceará