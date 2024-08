Com ajuda de cão farejador, PCCE prende homem em flagrante em posse de arma de fogo na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu em flagrante, na última terça-feira (6), um homem, de 19 anos, em posse de uma arma de fogo e munições. O alvo, que é apontado como partícipe de um crime de homicídio, registrado em julho deste ano, na cidade de Guaiúba, na Área Integrada de Segurança 24 (AIS 24) do Ceará, foi capturado no bairro Cidades dos Funcionários (AIS 7) de Fortaleza. A ação contou com ajuda de um cão farejador.





Em diligências para investigar a participação de indivíduos em um crime de homicídio, registrado em julho deste ano, na Região Metropolitana de Fortaleza, equipes da Delegacia Metropolitana de Guaiúba receberam uma denúncia de que os partícipes estariam em um bairro de Fortaleza. Ao se deslocar para um ponto comercial, situado no bairro Cidade dos Funcionários, os policiais civis lograram êxito. No local, os investigadores localizaram um homem, de 19 anos, em posse de uma arma de fogo e munições.





Todo o material e o homem foram levados à Delegacia Metropolitana de Guaiúba. Na unidade, ele foi atuado em flagrante pelo crime de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora, a PCCE segue investigando o alvo para identificar se de fato o suspeito tem envolvimento neste crime de morte.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3376-1921, da Delegacia Metropolitana de Guaiúba. O sigilo e o anonimato são garantidos.