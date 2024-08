Viatura da PM capota com criminoso dentro em Várzea Grande

Os policiais estavam a caminho da delegacia do bairro Parque do Lago para conduzir um preso, quando o acidente ocorreu.

Uma viatura da Polícia Militar capotou nesta quarta-feira (7) na Avenida da FEB, em Várzea Grande, após desviar de uma motocicleta que transportava uma criança na garupa. Os policiais estavam a caminho da delegacia do bairro Parque do Lago para conduzir um preso, quando o acidente ocorreu.





Segundo o boletim de ocorrência, a viatura havia acabado de deixar um criminoso no Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) no bairro Verdão. Durante o percurso, ao realizar uma curva, os policiais foram surpreendidos pela moto que entrou repentinamente em sua trajetória. Ao tentar evitar a colisão, o motorista perdeu o controle do veículo, que bateu no meio-fio e capotou sob o viaduto Isabel Campos.





Apesar do capotamento, nenhum dos policiais, nem o preso, se feriu. Após o incidente, o detento foi transferido com segurança para a delegacia.





(Folha do Estado)