Condenado à morte, Wade Wilson pede execução acelerada

Durante uma audiência no tribunal do condado de Flórida, Wade Wilson, já sentenciado à morte, surpreendeu a todos ao solicitar ao juiz que sua execução fosse acelerada.





"Embora existam outros casos em andamento, o Sr. Wilson me pediu para solicitar ao tribunal que adiante sua ida ao corredor da morte", declarou seu advogado, conforme reportado pelo “Daily Mirror”.





O caso de Wade Wilson, conhecido como o "assassino de Deadpool" devido à coincidência de nome com o famoso personagem da Marvel, abalou a comunidade de Cape Coral, na Flórida, e chamou a atenção da mídia internacional. Ele foi condenado pela morte brutal de Kristine Melton, de 35 anos, e Diane Ruiz, de 43 anos, crimes cometidos em outubro de 2019.





Segundo os promotores, Wilson agiu por pura crueldade. Amira Fox, promotora estadual, afirmou que, em seus 34 anos de carreira, nunca havia encontrado alguém tão brutal. Durante o julgamento, Wilson fez um pedido assustador, que deixou todos no tribunal perplexos.





Wilson foi considerado culpado em junho por duas acusações de homicídio em primeiro grau. O júri votou majoritariamente pela pena de morte: 9 a 3 pela morte de Kristine Melton e 10 a 2 pela de Diane Ruiz. Na Flórida, para que a pena de morte seja aplicada, é necessário o consenso de pelo menos oito jurados.





Detalhes dos Assassinatos de Kristine Melton e Diane Ruiz





Kristine Melton conheceu Wade Wilson em um bar em Cape Coral no dia 6 de outubro de 2019. Após uma noite de consumo de drogas, Wilson a estrangulou em sua casa. No dia seguinte, Diane Ruiz desapareceu enquanto caminhava para o trabalho; uma testemunha relatou ter visto Wilson conversando com ela antes de seu desaparecimento.





Depois dos assassinatos, Wilson roubou o carro de Diane e usou seu celular para contatar sua então namorada, Melissa Montanez. A brutalidade continuou, com Wilson atropelando repetidamente o corpo de Diane Ruiz, a ponto de deixá-lo irreconhecível. Seu corpo foi posteriormente encontrado abandonado atrás de uma loja Sam’s Club.





Desde sua prisão, Wade Wilson tem causado polêmica com mudanças em sua aparência, como tatuagens de cicatrizes falsas ao redor da boca, uma suástica, e a frase "Criado para a guerra" no pescoço. Seus advogados argumentaram que ele estava sob o efeito de drogas no momento dos crimes, na tentativa de evitar a pena de morte em favor de prisão perpétua.





Na última terça-feira (27), o juiz confirmou a sentença de morte para Wilson. A decisão foi aplaudida pela plateia, composta por familiares e amigos das vítimas. Samantha, parente de Kristine Melton, declarou que planeja estar presente na execução de Wilson, assim como o pai de Diane Ruiz.





(Folha do Estado)