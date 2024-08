CORTES EM EDUCAÇÃO E SAÚDE lideram bloqueios no orçamento federal

Decreto de Lula detalha congelamento de R$ 5,7 bilhões nas áreas de Saúde e Educação, afetando programas essenciais.

Uma semana após anunciar o congelamento de R$ 15 bilhões no Orçamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou, em decreto publicado nesta terça-feira (30), os bloqueios e contingenciamentos que afetarão diversas áreas do governo federal. Dos R$ 11,17 bilhões bloqueados, R$ 7,078 bilhões atingem despesas discricionárias do Poder Executivo e R$ 3,277 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), enquanto os R$ 3,84 bilhões contingenciados impactam principalmente os ministérios da Saúde (R$ 4,419 bilhões), Cidades (R$ 2,133 bilhões), Transportes (R$ 1,512 bilhão), Educação (R$ 1,284 bilhão) e Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (R$ 924 milhões), que juntos respondem por 68% dos cortes. Os órgãos afetados têm até 6 de agosto para ajustar suas programações e indicar as ações a serem bloqueadas.





