Dois suspeitos são presos por incêndios criminosos no interior de São Paulo

Durante uma coletiva de imprensa realizada neste domingo (25), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), revelou que ações criminosas estão por trás das recentes queimadas no interior do estado. A declaração veio após a prisão de dois suspeitos relacionados aos incêndios, detidos em operações distintas pela Polícia Militar.





O primeiro suspeito foi preso no sábado (24) em São José do Rio Preto, enquanto o segundo foi detido na manhã deste domingo em Batatais, região de Ribeirão Preto. Segundo informações da polícia, o homem de 42 anos preso em Batatais foi pego em flagrante após denúncia anônima. Ele foi abordado enquanto tentava atear fogo em uma área de mata. A polícia apreendeu com ele uma garrafa com gasolina e um celular que continha vídeos do suspeito comemorando enquanto provocava outros focos de incêndio.





O governador Tarcísio destacou que, além das condições ambientais desfavoráveis, como a severa estiagem e a baixa umidade do ar, as queimadas têm sido intensificadas por ações deliberadas de criminosos. “Nós não vamos tolerar. As forças de segurança estão mobilizadas para impedir esse tipo de ação oportunista”, afirmou o governador, enfatizando que medidas rigorosas serão tomadas contra os responsáveis.





A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também se pronunciou, informando que já foram abertos 31 inquéritos relacionados a incêndios, abrangendo regiões como Amazônia, Pantanal e São Paulo.





As autoridades continuam investigando se há uma organização criminosa por trás das queimadas e se os presos fazem parte de um esquema maior de destruição ambiental.