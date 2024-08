Dupla suspeita de tentativa de sequestro é presa pela Polícia Civil na Capital e RMF

Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, na manhã desta quinta-feira (22), no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de dois homens, de 19 e 24 anos, apontados como autores de tentativa de sequestro contra um homem, de 32 anos. As capturas ocorreram no bairro São João do Tauape, na Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) da Capital, e no município de Cascavel (AIS 13) da Região Metropolitana de Fortaleza.





As investigações policiais iniciaram após a Polícia Civil receber informações de que um homem havia sido vítima de uma tentativa de sequestro. A ação criminosa foi registrada no dia 17 de julho deste ano, no Centro de Fortaleza (AIS 4). Após aprofundar as investigações, policiais civis identificaram todos os suspeitos. Com isso, a Polícia Civil representou pelos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão que foram acatados pelo Poder Judiciário.





Com as ordens judiciais em mãos, as equipes saíram em campo na manhã de hoje, onde localizaram um dos alvos, um homem de 24 anos, no município de Cascavel. Com o suspeito, que possui passagens por violência contra a mulher, lesão corporal e ato obsceno, foi apreendido um aparelho celular e uma balança de precisão. Ainda durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em um imóvel no bairro São João do Tauape, a PCCE apreendeu um automóvel. Ainda conforme os levantamentos policiais, o homem é apontado como chefe de um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região.





Durante as diligências, em um outro endereço no bairro São João do Tauape, os policiais civis localizaram o outro suspeito, de 19 anos. As diligências na região, culminaram na localização e apreensão de um outro automóvel, este teria sido utilizado na tentativa de sequestro no Centro.





Após as capturas, a dupla foi conduzida para unidades policiais, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Agora, os homens estão à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de localizar e prender um outro suspeito envolvido na ação criminosa.





Sobre as investigações





As investigações foram conduzidas pelo 34º Distrito Policial (DP), com apoio do Departamento da Polícia Judiciária da Capital (DPJC) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A ação contou, ainda, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o (85) 3101-4926, número do 34º Distrito Policial (34º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)