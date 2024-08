Homem dá soco na mulher por não ter almoço pronto no ES

Raphael Galdino foi preso e enquadrado na Lei Maria da Penha.

Um homem identificado como Raphael Galdino da Silva, 35, foi preso suspeito de agredir a esposa com um soco no rosto na tarde deste domingo, dia 25, em Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo.





Segundo boletim de ocorrência, o indivíduo agrediu a mulher após chegar em casa e o almoço não estar pronto. Ele foi preso e autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça sendo enquadrado na Lei Maria da Penha.





De acordo com a vítima, o casal brigava com frequência, ela sofria ameaças e dessa vez foi agredida fisicamente. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.





O companheiro negou as agressões e disse apenas que ficou nervoso. Mas ao ser conduzido, fez várias ameaças à vítima, que solicitou uma Medida Protetiva de Urgência (MPU). O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha.





Via portal Pi24h