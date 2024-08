Em mais uma ação com o uso do cão farejador, PRF prende mulher com mais de 10 kg de drogas em ônibus interestadual, em São Gonçalo do Amarante (CE)

Cocaína e pasta base de cocaína em tabletes estavam escondidos em duas malas.

Na noite de quinta-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher de 21 anos transportando mais de 10 quilos de drogas em sua bagagem. A ação aconteceu no km 60 da BR 222, em frente ao posto da PRF no distrito de Croatá, município de São Gonçalo do Amarante (CE).





Durante fiscalização voltada ao combate à criminalidade, um ônibus interestadual, que fazia a linha Belém (PA) - Fortaleza (CE), foi abordado e com a utilização do cão farejador foi sinalizada a presença de drogas em duas malas que estavam no bagageiro do veículo. Ao realizarem a vistoria, os policiais identificaram 4,3 quilos de cocaína e 6,2 quilos de pasta base de cocaína, totalizando 10,5 quilos de entorpecente.





A passageira identificada como proprietária das malas, tem 21 anos e não possui antecedentes. Ela não deu detalhes sobre o transporte da droga e foi presa em flagrante, encaminhada à Delegacia Metropolitana de Caucaia (CE), onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.





Essa é mais uma ocorrência com a utilização da K9 Guerra, cadela farejadora do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) no Ceará. "Desde que o GOC foi reativado aqui no Ceará, tivemos várias ocorrências onde a utilização do cão farejador maximizou a assertividade das nossas ações de combate à criminalidade", enfatiza o PRF Fernando Alves, chefe do Núcleo de Operações Especias da PRF (NOE).





(Site PRF)