Empresários cearenses estão entre as vítimas de avião que caiu em São Paulo

Os empresários cearenses Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira, Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula estão entre as 62 vítimas do avião da Voepass, que caiu no município de Vinhedo, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9). Dos quatro cearenses, Thiago Almeida Paula era natura de Fortaleza, mas morava há anos em Mossoró, no Rio Grande do Norte.





Regiclaudio e Wlisses eram sócios da empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte, e estavam voltando de uma convenção nacional, que ocorreu em Ampére, no Paraná. Regiclaudio deixa dois filhos, um neto e a esposa.





Wlisses possuía outra empresa, a RN Dutra Representações, que tem sede no bairro Pici, em Fortaleza.





Raphael Bohne era dono da R. Bohne Representações, localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.





Thiago Almeida Paula era natural de Fortaleza, mas morava em Mossoró. A informação foi confirmada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. “É com muita tristeza que estou acompanhando as informações sobre o acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Entre as 61 vítimas, está Thiago Almeida Paula, natural de Fortaleza, mas morador de Mossoró há muitos anos”, escreveu.

Por meio das redes sociais, o governador Elmano de Freitas também lamentou o acidente e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. “Lamento profundamente a morte de 62 pessoas em um acidente aéreo no município de Vinhedo, interior de São Paulo. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos das vítimas desta tragédia”, escreveu.