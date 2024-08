Enel é multada em R$ 28 milhões por quedas de energia e demora nas religações no Ceará; entenda

A Enel Ceará foi multada em R$ 28 milhões pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) por conta das ‘constantes quedas de energia e demora nas religações em todo o estado do Ceará’.





De 2021 a 2023, o número de reclamações contabilizadas pela ouvidoria da Arce, em decorrência da falta de energia, passou de 1.415 registros para 2.580, o que representa um aumento de 82,3%. Em nota, a Enel confirmou que recebeu a multa há cerca de doze dias e que já foi respondida dentro do prazo determinado





“A Arce fez uma fiscalização. O objetivo era apurar a qualidade no fornecimento de energia elétrica pela distribuidora. O que se constatou é que houve um aumento tanto no número de interrupções, as famosas quedas de energia, como também na demora nas religações, no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Só em 2023 foram quase 90 mil consumidores no Estado do Ceará que ficaram mais de 24 horas sem energia elétrica”, explicou João Gabriel Rocha, presidente da Arce.





Outro dado que também chamou a atenção da fiscalização é o tempo médio de atendimento às emergências, de aproximadamente 10 horas. Também ficou constatado, de acordo com o presidente, que algumas subestações e linhas de distribuição estão sobrecarregadas e as manutenções preventivas – que haviam sido previstas pela distribuidora – não foram realizadas na sua totalidade.





Já a distribuidora de energia afirmou, no entanto, que o tempo médio de atendimento foi reduzido em cerca de 60% entre março e julho deste ano. “A principal medida para essa melhoria foi a contratação de novos eletricistas e a aquisição de novas viaturas, para reforçar o atendimento ao cliente.”





Entenda os pontos analisados pela Arce:

As interrupções de energia com duração igual ou maior que três minutos;

Interrupções com, no mínimo, uma unidade consumidora afetada;

Interrupções de responsabilidade exclusiva da distribuidora.





Ainda de acordo com a Arce, somente de janeiro a julho deste ano, a ouvidoria já contabilizou mais reclamações do que em todo o ano de 2023, totalizando 2.658 registros.





Em relação às demandas crescentes de reclamações, o presidente da Arce reafirmou o crescimento no número de queixas dos consumidores, acrescentado que o descontentamento vai além das religações.





“Essas reclamações se dão em várias frentes, em vários aspectos, e em relação a vários indicadores: atendimento, faturamento, atendimento a emergências, geração distribuída e ligações com obras. São vários pontos de atuação da distribuidora que têm gerado insatisfação por parte dos usuários”, comentou.





A multa já foi aplicada. A distribuidora Enel, no entanto, já apresentou recurso contra a decisão, que será analisado primeiramente pela Arce. Caso o conselho diretor mantenha a multa, a Enel ainda tem a possibilidade de recorrer para Agência Nacional de Energia Elétrica.





“Caso a agência nacional mantenha a autuação, a empresa é obrigada a recolher a multa, independentemente de adotar as providências para melhorar o seu desempenho”, explicou o presidente.





Confira a nota da Enel completa:





A Enel esclarece que, sobre o tempo médio de atendimento, foi reduzido em cerca de 60%, entre março e julho deste ano. A principal medida para essa melhoria foi a contratação de novos eletricistas e a aquisição de novas viaturas, para reforçar o atendimento ao cliente.





É importante ressaltar que a empresa segue trabalhando na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização do sistema elétrico do Estado. A empresa anunciou, esse ano, um plano de melhorias para o estado, com investimentos de cerca de R$ 4,8 bilhões e a contratação de 1.800 novos profissionais até 2026. O plano tem como foco a melhoria da qualidade do fornecimento, a modernização do sistema elétrico e modernização das lojas de atendimento.





Sobre a multa mencionada, a Enel informa que recebeu há cerca de doze dias e já foi respondida dentro do prazo determinado pela ARCE./g1