Estudante de medicina é preso por se passar por policial civil em Fortaleza

Na tarde desta quarta-feira (7), um estudante de medicina foi preso no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, após uma investigação que revelou que ele estava se passando por policial civil. O detido, identificado como Davi Matias Marques, estava sendo monitorado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) do 13° Distrito, que recebeu denúncias sobre um homem sendo um falso policial civil e ameaçando pessoas em uma faculdade localizada no bairro Edson Queiroz.





A investigação começou quando os agentes foram alertados sobre um indivíduo que usava uma farda de policial civil e realizava ameaças dentro da instituição de ensino. Com a placa do veículo associado ao suspeito, a polícia conseguiu rastrear seus movimentos e chegou até a rua Seis Companheiros, na Barra do Ceará.





Durante a abordagem, os policiais encontraram no carro de Davi Matias fardamentos táticos, distintivos e um simulacro de pistola com silenciador. Além disso, ao fazerem uma busca na residência do suspeito, encontraram no local mais de 30 aparelhos telefônicos, centenas de chips, cartões magnéticos e um computador portátil, evidenciando um esquema de extorsão e ameaças.





A investigação revelou que o estudante extorquia pessoas em Fortaleza e ameaçava suas vítimas para roubar objetos. Os pais do acusado também possuem uma medida protetiva contra ele devido a ameaças e extorsões que o estudante havia realizado.





Fonte: GCmais