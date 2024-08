CEARÁ - CNH POPULAR

Elmano de Freitas anunciou, em seu bate papo semanal com a população, a chegada do programa CNH Popular a mais dois municípios: Morada Nova e Barbalha. “O atendimento começará na próxima segunda-feira (12), com cerca de 500 beneficiários. Interessados devem acessar detran.ce.gov.br para tirar dúvidas e consultar agendamentos”, disse.