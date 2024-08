Fortaleza tem mês com menor número de homicídios no ano, anuncia Elmano de Freitas

Capital também teve julho de 2024 com o índice mais baixo para este mês nos últimos dez anos.

O governador Elmano de Freitas anunciou nesta quarta-feira (7), durante sua live semanal pelas redes sociais, os dados preliminares sobre os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) do mês de julho de 2024. Em Fortaleza, os índices apresentaram redução de 4,9% em comparação com junho deste ano. Foi o mês com menor número de homicídios em 2024 e, também, o julho com menos registros de CVLIs dos últimos 10 anos.





“Quero parabenizar todos que fazem as Forças de Segurança do Ceará por esse resultado. Nós sabemos que é algo inicial e que temos que trabalhar bastante, mas esse resultado é animador e aponta um caminho: o do fortalecimento das nossas forças e de cada vez mais termos ações integradas com quem for necessário para garantir a paz para cada cearense”, destacou o governador.





No Ceará, a redução de CVLIs foi de 5% em comparação com o mês anterior. O resultado também aponta julho como o mês com menor índice de homicídios de 2024, e o terceiro da série histórica desde 2015. Os dados completos serão divulgados pela SSPDS nos próximos dias.





Fonte: SSPDS/CE