Ex-juiz condenado por enriquecimento ilícito sai candidato a prefeito

Condenado à aposentadoria compulsória por nepotismo, compra e venda de bens sem declaração, movimentações financeiras atípicas sem origem declarada, o ex-juiz Ismar Cabral Menezes (Agir) lançou candidatura à Prefeitura de Ribeirão Preto, oitava maior cidade de São Paulo. A candidatura surpreende por conta do histórico de Menezes à frente das 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Jaboticabal. Vale lembrar que a aposentadoria compulsória, com pagamento de salário proporcional ao tempo de serviço, é a pena máxima na magistratura. Ismar Cabral Menezes foi obrigado a se afastar das atribuições como juiz em dezembro de 2016. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que sua remuneração mensal gira em torno de R$ 25 mil. Em janeiro, porém, o juiz aposentado chegou a receber R$ 39 mil em vencimentos.





Metrópoles