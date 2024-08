Fita branca com alianças une os caixões do casal vítima do acidente aéreo

Uma fita branca com alianças une dois caixões de um casal vítima da queda do avião ATR-72 da Voepass, em Vinhedo (SP), na sexta-feira (9).





Os corpos da fisiculturista Daniela Schulz Froda e do marido dela, o policial rodoviário Hiales Carpine Froda, foram velados na segunda-feira (12) em Santa Rosa, Noroeste do Rio Grande do Sul, cidade onde a mulher nasceu.





Há cinco anos, eles moravam no município de Ubiratã, no Paraná. Eles iriam para os Estados Unidos para Daniela participar de uma competição.





Na despedida, amigos e parentes de Daniela prestaram homenagens às vítimas.









"Quando ela conheceu esse marido dela, o Hiales, eu trabalhava no hospital de telefonista. Nunca me esqueço que ela chegou lá em um sábado de tarde com ele e disse: 'dinda, vim trazer meu namorado pra ti conhecer'", contou a madrinha da fisiculturista, Fátima Corrêa.

A irmã de Daniela conta que, há pouco mais de 10 dias, a família foi ao Paraná visitar Daniela.





"Se a gente soubesse que aquele abraço seria o último, teria ficado mais tempo com ela abraçando... mas eu acho que foi bom [ter ocorrido] essa viagem porque foi a nossa despedida, e foi muito bom, que a gente aproveitou cada momento com eles", relembra.

O velório continua nesta terça-feira (13) na cidade de Moreira Sales, no Paraná. O sepultamento do casal também será no mesmo dia, às 10h, na cidade paranaense.





Inicialmente, a companhia aérea disse que 62 pessoas tinham morrido no acidente. Ainda na sexta-feira, a lista foi corrigida para 61 vítimas, mas o número foi atualizado na manhã deste sábado (10), aumentando novamente para 62 mortos — 58 passageiros e 4 tripulantes.





Daniela publicou os momentos anteriores ao embarque no avião que saiu de Cascavel. No vídeo, comenta sobre a viagem que faria com o esposo e a escala de voo que teriam em Guarulhos. (Veja abaixo)









Outros três gaúchos estavam no voo:





André Armindo Michel, representante comercial de 52 anos que nasceu e morava em Campo Bom;

Debora Soper Avila, de 29 anos. Ela era uma das comissárias de bordo do avião, natural de Porto Alegre;

Diogo Avila, pelotense de 42 anos que estava construindo uma carreira na indústria farmacêutica.

Os familiares ainda aguardam a liberação dos corpos.









Como foi a queda





Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20, mas a partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas da torre de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. "A perda do contato radar ocorreu às 13h22".





A aeronave caiu em um condomínio no bairro Capela, em Vinhedo, e pertence à companhia aérea Voespass Linhas Aéreas, antiga Passaredo. De acordo com a empresa, as vítimas estavam em um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72.









O avião saiu de Cascavel às 11h46 e pousaria em Guarulhos.





A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e disse que vai monitorar "a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes".





A Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para investigar o acidente. Um 'gabinete de crise' foi montado pela corporação na casa de um morador dentro do condomínio onde houve a tragédia.





No início da noite de sexta, a FAB confirmou ter encontrado as caixas-pretas, que depois seriam enviadas a Brasília.





Fonte: G1