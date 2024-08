Foragido por homicídio, homem se passa por outra pessoa por 15 anos

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), um homem de 51 anos, foragido por assassinato, fingiu ser outra pessoa por 15 anos. Ele foi preso em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, nessa quinta-feira (27/8).



Segundo a corporação, ele se apropriou da identidade de um morador do interior de Minas Gerais e até registrou a filha no nome da vítima do golpe. Além disso, ele adquiriu diversos empréstimos bancários e imóveis.

Conforme a investigação, o foragido utilizava ainda a identidade do cidadão mineiro para votar, dirigir e se vacinar. No momento da abordagem, os policiais constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra o homem, pelos crimes de homicídio e roubo.

Preso em flagrante, ele foi encaminhado ao presídio e está à disposição do Poder Judiciário.

Metrópoles