Teto de Santuário desaba durante distribuição de cestas básicas

O teto do Santuário do Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, desabou nesta sexta-feira (30), por volta das 13h30, durante uma distribuição de cestas básicas. O incidente resultou na morte de dois homens, conforme informado pela Prefeitura da capital pernambucana.





Os corpos foram encontrados sob os escombros e entre os bancos da igreja. Além das mortes, pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no desabamento, segundo a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.





No momento do acidente, havia entre 60 e 70 pessoas no local. Imagens gravadas por testemunhas mostram o teto do santuário colapsando sobre os bancos, enquanto pessoas corriam para ajudar as vítimas que estavam no chão.





Os feridos foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta e para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos.





As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas. O incidente ocorreu a 100 dias da Festa do Morro, uma celebração em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Recentemente, o santuário havia finalizado a instalação de placas solares em seu teto.





Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defesa Civil foram acionadas para atender à ocorrência, conforme o Centro de Operações do Recife (COP).





A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se manifestou sobre o acidente, afirmando que “acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas”.





O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, também expressou a “profunda tristeza” pelo ocorrido, destacando que o desabamento causou grande dor à comunidade. Ele uniu-se em oração às famílias enlutadas e ofereceu suporte às vítimas e seus familiares.





Dom Paulo pediu que Nossa Senhora da Conceição interceda por todos, concedendo consolo e força neste momento de imensa tristeza.





