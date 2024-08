Homem agride a companheira no meio da rua em Várzea Alegre; polícia investiga

Um homem foi flagrado agredindo uma mulher em Várzea Alegre, município localizado no sul do Ceará, enquanto testemunhas gravavam a cena de violência. O caso aconteceu na manhã de sábado (3), em plena luz do dia.





As imagens gravadas por um transeunte mostram o exato momento em que um homem, aparentemente segurando uma garrafa de bebida alcoólica, começou a agredir uma mulher que estava sentada em um batente, na calçada de casa.





O agressor desferiu vários tapas e murros, fazendo com que a vítima caísse na calçada.





Após vários golpes, a mulher levantou e caiu novamente, aparentemente tonta pela agressão sofrida, enquanto o agressor continuou atacando a mulher. Ela até tentou se defender, mas sem sucesso.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que apura o caso. Até a manhã desta segunda-feira (5), não havia sido confirmada a prisão do agressor. A Polícia Civil usa as imagens gravadas pela testemunha para ajudar na investigação.





G1 Ceará