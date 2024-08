Idoso é resgatado pelos bombeiros após ficar 1h atolado em lamaçal em Fortaleza

Um idoso de 81 anos foi resgatado pelos bombeiros após ficar cerca de 1 hora atolado em um lamaçal próximo ao 4º Anel Viário, no Bairro Ancuri, em Fortaleza, na tarde deste domingo (4).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados, via Ciops, por um funcionário que avistou da guarita de uma empresa o idoso com lama até a cintura, sem conseguir sair. A vítima, que aparentava sofrer de demência, estava passando na região quando caiu no poço de lama.





Os bombeiros retiraram o homem da lama e fizeram a limpeza com água. Além disso, populares doaram roupas para ele.





Apesar de consciente e orientado, o idoso apresentou sinal de hipotermia e, por precaução, recebeu atendimento pré-hospitalar e foi conduzidopara uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa), para passar por avaliação.





G1 Ceará