Polícia localiza chefe de facção e faz uma das 'principais prisões do ano'

Um homem de 34 anos, apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação no município de Aracati, no interior do Ceará, foi preso na cidade de Petrolina, em Pernambuco. A captura ocorreu na última quarta-feira (31), mas as informações só foram divulgadas nesta segunda-feira (5).



De acordo com a Polícia Civil, no momento da abordagem o homem, que possui passagens por diversos homicídios e tráfico de drogas, apresentou um documento falso para tentar enganar os agentes, mas foi identificado e autuado em flagrante.

Ainda segundo a polícia, o investigado tentava se esconder das autoridades cearenses em outros estados. A ação foi realizada com apoio da Polícia Civil de Pernambuco.

"O alvo é uma das prisões mais relevantes feita pela Polícia Civil do Ceará este ano", disse a corporação.

G1 Ceará