Polícia investiga sequestro de mulher que escapou após criminoso parar para comprar água, no Ceará

A polícia investiga a denúncia de uma mulher que afirma ter sido sequestrada na noite desta sexta-feira (2) na Praia do Preá, localizada no município de Cruz, no Ceará.



A vítima conta que conseguiu fugir do criminoso após reclamar de sede e ele parar em um posto de combustível na cidade de Jijoca de Jericoacoara para comprar água.

Vídeos das câmeras de segurança do posto (veja acima) mostram que quando ele entrou na loja de conveniência, ela conseguiu sair do carro e pedir ajuda à atendente do posto. O suspeito ainda não foi localizado.

Em nota, a Polícia Militar disse que apreendeu uma arma de fogo após ser acionada para a ocorrência. Por volta das 19h, policiais militares da 3ª Companhia do 11º Batalhão faziam patrulhamento em Jijoca quando a mulher acionou a composição.

G1 Ceará