Homem é morto pela esposa com 12 facadas após briga

Wanderson Cruz, de 37 anos, foi assassinado com 12 facadas no pescoço e no corpo por sua esposa, Ellen Cunha, de 35 anos, conforme informado pela polícia. O crime ocorreu no bairro Rosário, em Manicoré, Amazonas.





Testemunhas relataram à polícia que o casal estava consumindo bebidas alcoólicas e drogas em casa quando Wanderson tentou sair, mas foi impedido por Ellen, que então o atacou com uma faca.





"Fomos até o local juntamente com a PMAM e efetuamos a prisão da autora. Em depoimento, ela alegou legítima defesa após supostamente o homem estar agredindo a filha", disse o delegado Marcus Vieira, da 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).





Segundo o delegado, com base nas informações fornecidas pela mulher e na cena do crime, que apresentava discrepâncias consideráveis em relação ao relato de legítima defesa, não parece haver indícios iniciais de que a ação de Ellen foi em defesa própria, mas sim um excesso de violência.





Portal Toca News