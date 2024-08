LAMENTÁVEL! JOVEM BALEADO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA MORRE NO HRN

O jovem identificado como Guilherme Áquiles Oliveira Souzs, 16 anos, residia no Bloco 01, no residencial Nova Caiçara, não resistiu ao ferimentos e faleceu no HRN.





Segundo informações, o jovem foi baleado na tarde desta segunda-feira, dia 5, por indivíduos que ocupavam uma motocicleta. Os criminosos fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.





Guilherme ainda chegou a ser socorrido para o HRN, infelizmente não resistiu e morreu.





Sobral registra 72 homicídios dolosos no corrente ano!





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal Fnews