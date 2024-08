Idoso passa mal no trânsito e é socorrido por médicas que passavam na mesma rua

Um homem de 62 anos teve uma parada cardiorrespiratória enquanto dirigia na manhã deste domingo na rua Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Pouco depois, ele foi socorrido por duas médicas que estavam passando pela mesma rua no momento exato em que ele passava mal.





O idoso estava na companhia da esposa quando começou a passar mal. Ele chegou a parar o carro próximo à calçada, mas ficou inconsciente ainda no banco de motorista. A médica anestesista Thaís Lima estava passando na mesma rua, em um carro por aplicativo, a caminho de um curso de técnicas de reanimação cardiopulmonar, quando viu a cena.





"Durante o percurso, ao parar no sinal, a motorista e eu visualizamos um senhor que tava no banco do motorista dentro do carro, aparentemente inconsciente", contou a médica. "Vi que ele tava desmaiado e já me passou pela cabeça que ele poderia estar com parada cardíaca por conta da coloração. E aí, nessa hora, eu já abri a porta, pedi pra motorista do Uber parar, que não prosseguisse, que eu iria ficar lá, que eu era médica e poderia ajudar".





Com a ajuda de um rapaz que estava próximo, Thaís tirou o homem do carro e o colocou deitado no chão, posição recomendada para executar as massagens de compressão cardíaca.





Thaís deu início aos procedimentos de primeiro socorro, no que foi surpreendida com a chegada de uma médica oncologista que também estava passando pela rua no momento e percebeu o esforço para salvar o idoso.





A ação durou cerca de 40 minutos. Ao fim, a circulação sanguínea do homem voltou e ele foi levado para o SAMU para um hospital próximo. Segundo Thaís, a esposa do idoso confirmou que ele já possuía uma doença cardíaca e fazia uso de medicação.





A esposa dele disse que após ser socorrido pelo SAMU, o marido foi levado a um hospital, onde está internado na UTI e aguarda a realização de exames.





G1 Ceará