Jovem teve parada cardíaca na véspera do aniversário

Rainha do Rodeio morreu aos 24 anos de idade.

A jovem Amanda Batista, conhecida como Rainha do Rodeio, morreu, na última quinta-feira (22), após passar dois meses internada em um hospital de Rio Verde (GO). Segundo a família, ela foi hospitalizada por causa de uma parada cardíaca que sofreu na véspera do aniversário, no dia 21 de junho.





Alan Gonçalves, primo de Amanda, revelou que, na época em que a jovem teve a parada cardíaca, os médicos conseguiram ressuscitá-la e a enviaram com urgência para Rio Verde. Amanda foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), porque chegou ao ponto de ficar 40 minutos sem oxigenação no cérebro.





O primo também contou que a morte da Rainha do Rodeio foi um baque para a família. Ela faleceu no mesmo dia da morte da bisavó de 98 anos, Ana Rita de Oliveira.





– A morte da Amanda foi um baque para todos nós. Foi muito inesperado e fragilizou demais a família. A mãe, a tia, as primas estão inconsoláveis, desoladas. Mas estamos juntos em oração para poder suportar essa dificuldade – explicou.