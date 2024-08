Igor Bezerra é mais um vereador que desiste da reeleição. O então edil votou favorável a TAXA DO LIXO; VÍDEO

O suplente de vereador Igor Bezerra (PT), surpreendeu ao eleitorado sobralense na tarde desta sexta-feira (16), ao anunciar em uma conta das suas redes sociais, que desistiu da sua candidatura à reeleição. Após não reunir as condições necessária para continuar como candidato.





Igor Bezerra estava afastado há um pouco mais de quatro meses de suas funções como parlamentar, e retornando à condição de suplente. Uma vez que o titular da cadeira, Carlos Calisto, voltou a condição de vereador em abril deste ano.





Durante a janela partidária, ele foi ousado na articulação em não seguir a orientação da bancada do seu partido PSB, e se filiou ao PT, após o “aval” da direção estadual, e desde então ele estava no páreo na disputa eleitoral de 6 de outubro. Com isso, ele passou a sofrer pressão dos candidatos dos partidos que compõem a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, em Sobral, que não aceitava seu nome como postulante a vereador.





No entanto, caiu como uma bomba a confirmação da sua desistência, bem no dia dedicado para o início das propagandas eleitorais. Mas tão logo, deu um “Spoiler” que já tem um nome de um candidato do PT, que irá apoiar nesta eleição, por terem as mesma bandeiras de luta, e no momento certo deverá anunciar.





Com informações do Blog Célio Brito