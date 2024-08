JOVEM É EXECUTADO A BALA NA POTA DE ESCOLA EM ITAREMA/CE

No final da tarde desta segunda-feira, 12 de agosto, a cidade de Itarema foi palco de mais um episódio de violência. Um jovem identificado como Pedro Henrique foi brutalmente assassinado a tiros enquanto saía da escola de ensino médio Luzia Araújo Barros. O crime chocou a comunidade local e elevou o número de homicídios em Itarema para 40 somente neste ano de 2024.





Segundo informações preliminares, indivíduos ainda não identificados esperaram Pedro Henrique deixar o colégio para consumar a execução. O jovem foi alvejado diversas vezes, sem chance de defesa.





A Polícia Militar, através de equipes do Policiamento Ostensivo Geral (P.O.G.), BPCHOQUE e RAIO, chegou rapidamente ao local do crime e iniciou diligências na tentativa de capturar os responsáveis. A área foi imediatamente isolada, aguardando a chegada da perícia forense e do Rabecão do Instituto Médico Legal (IML) de Itapipoca.





Itarema ordinária/ portal notícias-CE