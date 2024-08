ABSURDO! Morrer no Governo Lula pode ficar 206% mais caro

A causa é a nova Reforma Tributária, que pode aumentar substancialmente os impostos sobre os serviços funerários.

O Governo Lula, mais especificamente o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad, caminha para reduzir o número de mortes no país. Ou quase. Na realidade, ao invés de aumentar a segurança pública, a “solução” foi no fiscal. Agora morrer no Governo Lula pode ficar 206% mais caro, de acordo com o jornal O Globo.





Na realidade, a medida nada tem a ver com reduzir mortes no país, mas sim aumentar a arrecadação fiscal. Portanto, a causa é a nova Reforma Tributária, que pode aumentar substancialmente os impostos sobre os serviços funerários.





Caso o Senado não faça alterações no enquadramento atual, os serviços funerários, que hoje são tributados em 8,65%, passam a ser taxados na alíquota cheia de 26,5%. Isso representaria um aumento expressivo de 206%.





As empresas de serviços funerários estão se mobilizando discretamente para tentar evitar o aumento de impostos previsto na regulamentação da Reforma Tributária. Além disso, a população começou a lutar com a maior arma do brasileiro: memes.





Os brasileiros voltaram às redes sociais para inundá-las novamente com os memes do “Taxadd”. Os usuários que satirizam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad voltaram à tona, principalmente com relação aos impostos funerários, como o “Zé do Taxão”. Por fim, páginas de humor como “Otimista Oficial”, e “Joaquim Teixeira” também voltam à satirizar com humor o cenário fiscal que o Brasil pode chegar.





Fonte: blocktrends