Jovens são apreendidos suspeitos de abusar sexualmente da própria irmã de 9 anos

Dois jovens, de 16 e 18 anos, foram apreendidos suspeitos de abusarem sexualmente da própria irmã, em 2020, quando ela tinha apenas 9 anos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (21), no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus.





De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), as investigações começaram após a criança relatar à pedagoga da escola onde estudava sobre os abusos cometidos pelos irmãos. A educadora acionou o Conselho Tutelar.





Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), Joyce Coelho, explicou que os abusos só cessaram quando a criança saiu da casa em que residia e foi morar em outro lugar.





“A vítima passou a morar em uma casa de abrigo, em razão da genitora negligenciar os seus cuidados. Os irmãos da vítima foram notificados quatro vezes pela Deaai, para comparecerem à delegacia, mas não foram em nenhuma das tentativas”, falou a delegada.





Após os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, os suspeitos foram conduzidos à Deaai. Os irmãos irão responder por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e estão à disposição do Juizado Infracional.





G1