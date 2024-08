Homem arranca parte de orelha da ex-companheira com mordidas

Um homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (20/8) por agredir com socos e chutes sua ex-esposa na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele chegou a arrancar parte da orelha da mulher com mordidas.



A vítima afirmou às autoridades que o homem não aceitava o fim do relacionamento com quem ela teve um filho.

No dia em que aconteceram as agressões, ela chegou a procurar a polícia alegando estar sendo perseguida pelo ex-marido. Os policiais foram até a casa da mulher e conversaram com o homem, que deixou o local.

Pouco tempo depois, ele voltou à residência e agrediu a mulher.

O homem foi preso em flagrante e o caso está sendo investigado como violência doméstica. A mulher foi levada para a Unidade de Ponto Atendimento Tangará, onde recebeu cuidados médicos.

