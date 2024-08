Homem fere professora com faca por não aceitar término de namoro

Uma professora da Escola Municipal Professor Enaldo Manoel de Souza, no Jordão Alto, no Recife, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã desta quarta-feira (21/8) quando estava chegando para trabalhar. O ex-companheiro da vítima seria o autor do crime, que estaria inconformado com o término do relacionamento.



De acordo com informações extraoficiais, o homem teria entrado em uma discussão com a professora e deu um golpe mata-leão, um tipo de estrangulamento que é realizado pelas costas do oponente. O agressor estaria portando uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, que foi socorrida por mães que estavam levando os filhos para a instituição de ensino.

A professora ficou ferida no braço e foi atendida na escola e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois para uma delegacia para prestar queixa. A escola, que tem cerca de 400 alunos matriculados, suspendeu as aulas no turno da manhã.

Metrópoles