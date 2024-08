Mulher grávida e filha de 3 anos são atropeladas por motociclista em frente a escola no Ceará

Uma mulher grávida e a filha dela, uma criança de três anos de idade, foram atropeladas em frente à escola em que a menina estuda, em Fortaleza. O caso aconteceu na Avenida Waldir Diogo, ou Perimetral.





Conforme informado, as duas tentavam atravessar a rua, para chegar até a instituição de ensino, e foram surpreendidas por um motociclista que avançou o semáforo. Na via, a faixa de pedestres se encontra quase apagada, de modo que não é visível na maior parte da extensão da avenida.





A mãe, uma mulher de 27 anos de idade, teve algumas fraturas pelo corpo e ferimentos no joelho e na boca. Já a criança, de três anos de idade, teria ficado com a mandíbula ferida em decorrência do acidente.





O local em que ocorreu o atropelamento é de intenso movimento no dia a dia da cidade. Pessoas da região em que aconteceu o crime cobram que a sinalização de trânsito seja reforçada, com destaque para a faixa de pedestres, que já não é mais visível.





