Justiça recebe denúncia do MPCE contra homem acusado de est**prar crianças e adolescentes de escolinha de futebol em Sobral

A Justiça recebeu, nesta terça-feira (06/08), denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra Neilton Gomes da Silva Melo, acusado de estuprar 15 crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 13 anos, em Sobral. O homem atuava como professor em uma escolinha de futebol localizada no bairro Sinhá Sabóia e utilizava o estabelecimento para atrair alunos, que posteriormente eram vítimas de abuso sexual. A denúncia da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral tramita na Vara do Juizado de Combate à Violência Doméstica de Sobral, em segredo de justiça. O denunciado está preso.





Na denúncia, o MP do Ceará narra que ele teria começado a dar aulas na escolinha em junho de 2023 e que se responsabilizava por buscar e deixar os alunos nas próprias residências. O agressor gostava de ser chamado de “padrinho” e levava os meninos para passeios em shopping, banhos e até para a casa dele, locais onde cometia os atos de violência sexual contra as crianças e os adolescentes. As mães confiavam no homem por ele ser professor da escolinha. Os relatos coletados durante a investigação demonstram ainda que ele criou um “programa de pontos” que atribuía a atos sexuais, oferecendo premiações em troca dos abusos, como celulares, bicicletas e lanches.





“O acusado era professor de futebol de todas as vítimas e tinha plena consciência de que eram menores de idade, mas, mesmo assim, aproveitava-se de momentos em que ficava com eles a sós, ou na presença uns dos outros, para praticar diversas vezes os abusos, ainda atribuindo-lhes recompensas pela prática ou permissão dos atos”, relata o titular da 6ª Promotoria de Justiça de Sobral, promotor de Justiça Rodrigo Calzavara. Segundo ele, algumas vítimas chegaram a receber ameaças de morte dos familiares caso contassem sobre os abusos.