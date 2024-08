Médica de 26 anos sofre mal súbito, cai de esteira em academia e morre

Antes de falecer, a médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, fazia uso da esteira quando sofreu um mal súbito nesta terça-feira, no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Ao cair do aparelho, outros frequentadores da instituição FormaFísica tentaram ajudá-la. Ao perceberem que ela estava inconsciente, iniciaram massagem cardíaca e acionaram um grupo de Policiais Militares nas imediações.





Os agentes chegaram à unidade e viram a jovem caída no chão, muito pálida, com as pupilas dilatadas e com a boca sangrando devido a um ferimento provocado pela queda do aparelho. De acordo com o Boletim de Ocorrência, eles tentaram colocá-la em uma posição que facilitasse a respiração e passaram a revezar a técnica de reanimação com a pessoa que havia iniciado.





Apesar dos esforços, a jovem não retomou consciência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e Luciana foi encaminhada ao Hospital da Unimed do Contorno.





Luciana fazia especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte, que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da médica. Veja abaixo:





"O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lamenta a perda da Dra. Luciana Xavier Oliveira, aluna do 2º ano de especialização em Oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Nossos sinceros sentimentos à toda a família e amigos pela perda precoce. A gentileza, amabilidade e dedicação da Dra. Luciana permanecerão vivos na memória de todos🤍🙏", diz a publicação.





