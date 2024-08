MÉDICOS DA SANTA CASA ameaçam paralisação por atraso salarial

Sindicato alerta para possível suspensão de atividades no hospital de Fortaleza, caso salários de julho não sejam regularizados em 72 horas.

O Sindicato dos Médicos do Ceará notificou a Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza sobre a possível paralisação parcial dos médicos do Time de Resposta Rápida (TRR), devido ao atraso no pagamento dos salários de julho. Se a situação não for regularizada em 72 horas, as atividades serão reduzidas, incluindo a suspensão de exames de imagem na UTI e a não admissão de novos pacientes. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária, e o sindicato destaca a importância de tratar o assunto com urgência para manter a qualidade dos serviços.





