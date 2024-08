Morte fetal suspeita de febre oropouche em investigação no Ceará

Sesa investiga possível relação entre febre oropouche e óbito fetal em Capistrano; exames confirmatórios estão em andamento.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) está investigando a morte de um feto de 34 semanas por possível relação com a febre oropouche, em Capistrano, uma cidade afetada pela doença. A mãe, de 40 anos, está estável e foi diagnosticada com a febre. A confirmação do caso aguarda resultado de exames, previsto para 10 a 15 dias. A febre oropouche, similar à dengue, pode causar complicações neurológicas e interrompimento da gravidez. O caso foi anunciado pela titular da Sesa, Tânia Coelho, durante um seminário sobre a doença. Um outro caso foi confirmado em Pernambucano.