Operação da PF desmantela esquema de R$ 7,5 bilhões em bancos

A Polícia Federal lançou uma operação significativa para desmantelar uma organização criminosa envolvida em delitos contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, com a movimentação suspeita de R$ 7,5 bilhões através de bancos digitais não autorizados, T 10 Bank e Fintex, e de instituições regulares como o Banco Bonsucesso e o Banco Rendimento. Foram expedidos dez mandados de prisão preventiva, sete temporárias e 60 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais, envolvendo 200 agentes. A investigação revelou que as contas clandestinas desses bancos digitais foram usadas para ocultar transações de facções criminosas e outras entidades com dívidas ilícitas. Essas contas, camufladas dentro do sistema financeiro oficial e protegidas contra rastreamento e bloqueio, foram essenciais para a lavagem de dinheiro. A operação também implicou a suspensão das atividades de 194 empresas e bloqueio de R$ 850 milhões em fundos associados à organização, além da suspensão de registros profissionais de dois advogados e quatro contadores. Durante as ações, medidas fiscais foram tomadas pela Receita Federal em sedes de empresas envolvidas. Os suspeitos enfrentarão acusações variadas, incluindo gestão fraudulenta, operação não autorizada de instituições financeiras e crimes contra a ordem tributária.





