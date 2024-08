Mancha de fogo de 500 km se espalha pelo sul da Amazônia, alerta especialista

Uma vasta mancha de fogo, com mais de 500 km de extensão, domina o sul da Amazônia, afetando tanto o território brasileiro quanto a Bolívia. Um mapa de concentração de monóxido de carbono, gerado às 11h desta quarta-feira (28/8), mostra uma extensa área de incêndio que atinge os estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.





O satélite Copernicus captou a mancha, revelando que o fogo se estende por 500 km de altura e 400 km de largura. Segundo Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite (Lapis) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), “o sul da Amazônia está pegando fogo, literalmente”.





Barbosa explicou que um jato de ar de baixos níveis, proveniente da Cordilheira dos Andes, está descendo para a região, o que poderá intensificar os incêndios nos próximos dias. “A perspectiva é que, nos próximos dias, isso aumente, assim como a temperatura só vai aumentar para a acima média dessa época do ano”, afirmou.





O cenário é alarmante, conforme dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que registrou 28.697 focos de calor na Amazônia apenas no mês de agosto.