Moraes intima Musk e volta a falar em suspensão do X

Ministro do STF determinou à big tech que informe ao tribunal quem é o novo representante da empresa no Brasil em 24 horas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou o dono do Twitter/X, Elon Musk, nesta quarta-feira, 28, para informar, em 24 horas, quem é o representante da empresa no Brasil.





Em caso de descumprimento da determinação, a decisão prevê a suspensão das atividades da rede social no Brasil. A advogada constituída nos autos também foi intimada a se explicar.





Na semana passada, Musk fechou o escritório da empresa no país, em virtude de uma decisão de Moraes classificada pelo magnata como “autoritária”. Conforme o dono da rede social, o magistrado chegou a ameaçar funcionários da companhia de prisão.





Em um despacho sigiloso compartilhado por Musk na ocasião, o juiz do STF pede a derrubada de perfis de pessoas investigadas pelo tribunal. O bilionário, contudo, não obedeceu por ver “censura” na ordem judicial.





Fonte: Revista Oeste