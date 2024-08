Jiboia de 2 metros é encontrada em gaveta de guarda-roupa em Capistrano/CE

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou, nesse sábado (17), uma serpente de dentro da gaveta de um guarda-roupa. O caso aconteceu no município de Capistrano, na Área Integrada de Segurança 15 (AIS 15). A jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento foi devolvida em segurança ao habitat natural.Por volta das 21h09min, os bombeiros militares foram acionados, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), com a missão de resgatar uma cobra na localidade Boqueirão, zona rural de Capistrano. A solicitante informou que o animal estava dormindo dentro de uma gaveta de guarda-roupa e que só percebeu a presença dele quando ia guardar as próprias roupas.





De imediato, uma composição se deslocou até o local e constatou o fato. A jiboia foi resgatada com o auxílio de uma pinça mecânica e devolvida ao habitat natural, longe da presença de humanos e próxima a uma fonte d’água, entre Aracoiaba e Baturité (AIS 15). O animal não apresentava lesões aparentes e não houve nenhuma vítima.





Via portal Tocanews / Eduardo Neres