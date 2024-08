Moraes bloqueou recursos da Starlink, empresa de Elon Musk

Ministro considerou a existência de grupo econômico entre a empresa e a rede social X.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), bloqueou, no Brasil, os recursos da empresa Starlink Holding, que pertence ao empresário Elon Musk, dono da rede social X. A informação foi publicada nesta quinta-feira (29) pelo jornalista Valdo Cruz, do Grupo Globo.





De acordo com o jornalista, Moraes teria considerado que existe um “grupo econômico de fato” sob o comando de Musk e, por isso, mandou bloquear, em 18 de agosto, todos os valores financeiros deste grupo no Brasil para garantir que as multas aplicadas na Justiça brasileira contra a rede social X sejam pagas. A outra empresa de Musk que atua no país seria justamente a Starlink.





Diante da decisão, todos os dirigentes da Starlink no Brasil já foram notificados e intimados a responder também pelos valores devidos à Justiça brasileira pela rede X. A companhia atua no Brasil com a venda de serviços de internet por satélite, principalmente na Região Norte.





SOBRE A INTIMAÇÃO DA REDE X





Nesta quarta-feira (28), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou Elon Musk, dono da rede social X, para que ele identifique um representante legal no Brasil em até 24 horas, caso contrário, a plataforma será tirada do ar.





O documento, assinado pelo ministro, mandou a Secretaria Judiciária encontrar Musk por meios eletrônicos para que ele responda informando quem será o responsável legal pela rede social no Brasil. Para isso, a Corte usou a própria plataforma de Musk para intimar o empresário, com uma postagem no perfil oficial do STF na qual foram marcados o bilionário e a plataforma.



Fonte: Pleno News