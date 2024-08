Irmão de prefeito assassinado é detido em operação policial em João Dias/RN

Polícia prende 12, incluindo irmão do prefeito, ligados a milícia privada e assassinato.





A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira 12 suspeitos de terem participado da morte do prefeito do município de João Dias (RN), Marcelo Oliveira (União), e seu pai, o ex-vereador Sandi Alves Oliveira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte, dois deles são acusados de terem cumprido a execução.

Prefeito de João Dias, município do Rio Grande do Norte, foi morto a tiros nesta terça-feira



Outras dez pessoas também foram detidas após o ocorrido, entre elas o irmão do prefeito, por formação de "milícia privada". Segundo o delegado da Polícia Civil Alex Wagner, responsável pelo caso, os dois suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos na noite de ontem durante buscas realizadas na zona rural do município. Eles portavam uma arma de fogo, que também foi apreendida. Outras duas pessoas teriam conseguido fugir no momento da abordagem. Policiais civis interceptaram também dois carros que reuniam dez pessoas, entre elas o irmão do prefeito, e três policiais militares. Todos foram detidos. Além disso, também foram apreendidas com eles 13 armas com munições.





Os tiros atingiram também o pai do prefeito, que morreu no local, e o segurança de Marcelo Oliveira, encaminhado para o atendimento emergencial em uma unidade de saúde próxima.





Saiba quem eram as vítimas





Apesar de ser conhecido na cidade como Marcelo Oliveira, o nome do prefeito era Francisco Damião. Ele tinha 38 anos, era casado e havia sido eleito pela primeira vez em 2020 para assumir a gestão do município de João Dias. A cidade é o terceiro menor município do RN, distante mais de 365 km de Natal, e tem apenas 3 mil habitantes.





De acordo com informações levantadas pelo g1, Marcelo Oliveira precisou renunciar ainda em 2020, com apenas seis meses de mandato, após ter sido coagido a abrir mão do cargo pela então vice-prefeita, Damária Jácome. Na disputa eleitoral deste ano, Marcelo e Damária, filiada ao Republicanos, se enfrentariam novamente nas urnas pelo comando da cidade.





O pai de Marcelo, o ex-vereador Sandi Alves de Oliveira, de 58 anos, acompanhava o filho durante o ato de campanha na cidade no momento da execução. Ele também foi atingido pelos tiros e morreu no local.





