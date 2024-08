O Sr. Pierre está desaparecido há 3 dias e seus familiares e amigos estão ansiosos com seu desaparecimento. Segundo sua esposa, ele saiu para trabalhar no bairro Sinhá Sabóia e até o momento não apareceu e nem deu notícias.





Quem souber informações do paradeiro do Sr. Pierre entrar em contato com (88) 9 9903.3694.