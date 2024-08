Pistoleiros tentam matar prefeito e aliados durante reunião no Piauí

O prefeito de Madeiro do Piauí, Pedro Filho (MDB), foi vítima de um atentado, na noite de segunda-feira (13), no povoado Furnas, cerca de 12 km do Centro do Município. As informações são do portal Fala Piauí.





O prefeito de Madeiro do Piauí, Pedro Filho (MDB), foi vítima de um atentado, na noite de segunda-feira (13), no povoado Furnas, cerca de 12 km do Centro do Município. Pelo menos três homens armados teriam efetuado disparos de arma de fogo contra o prefeito, durante uma reunião com vereadores da base aliada.





Pedro Filho assumiu a Prefeitura de Madeiro em 1° de dezembro de 2021 após o assassinato do prefeito José Ribamar de Araújo Filho, o Zé Filho (Progressistas). Ele foi morto a tiros, no dia 28 de novembro, na cidade.





O fato de segunda-feira (12) aconteceu na casa do gestor. O encontro tinha a finalidade de acertar os detalhes para o início da campanha eleitoral. No decorrer da reunião, o chefe de gabinete do prefeito, Luís Elvira, teria chamado o prefeito para uma conversa em particular.





Os dois conseguiram fugir em direção à casa e não ficaram feridos. Durante a fuga, o prefeito escorregou e caiu. Segundo o chefe de gabinete, o gestor teve escoriações leves.





A Polícia Militar da cidade de Joca Marques (PI) foi acionada ao local e fez a guarnição do local. Os militares fizeram rondas, para tentar localizar os suspeitos, mas ninguém foi encontrado.





O prefeito Pedro Filho realizou um boletim de ocorrência ainda na noite de segunda-feira. Segundo Luís Elvira, a equipe não tem ideia da real motivação do crime.





“A polícia foi acionada no momento, com o sargento Gomes e o efetivo de Joca Marques. Fizeram uma varredura, mas não encontraram ninguém e viemos para a cidade. A gente não tem ideia (do que poderia ter acontecido). É uma situação muito minuciosa”, afirmou.





Crime: O prefeito José de Ribamar Araújo Filho estava em um campo de futebol, no município, quando foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo. O acusado pelo crime é um familiar do prefeito, identificado como Felipe Anderson. Ele passou por audiência de instrução e julgamento no dia 12 de abril de 2022.





A perícia constatou três disparos na cabeça e na região do tórax. Centenas de moradores acompanharam o velório do prefeito.





O gestor chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ser encaminhado ao hospital na cidade de Luzilândia, mas não sobreviveu aos ferimentos.