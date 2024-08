Polícia Civil cumpre 27 mandados de prisão contra suspeitos de integrar grupo criminoso no Ceará

Em continuidade aos trabalhos de combate a atuação de grupos criminosos no Ceará, uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), deflagrada na manhã desta quinta-feira (22), resultou na prisão de 15 pessoas que estavam sendo investigadas por integrar grupos criminosos atuantes na Capital e nas região Norte e Sul do Estado. As capturas aconteceram em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. A operação foi deflagrada em 15 municípios cearenses.





Dentre os alvos da sétima fase da operação “Demote”, estão 27 homens, de 18 a 41 anos, apontados como integrantes de grupos criminosos, e que eram investigados por integrar organização criminosa armada e possíveis envolvimentos em crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo ocorridos nas regiões Norte e Sul do Ceará. Na ocasião, 15 mandados de prisão preventiva contra alvos suspeitos de integrar organização criminosa já foram cumpridos. Cinco suspeitos foram presos em Juazeiro, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado, três em Sobral (AIS 14), e o restante na Capital. Todos os alvos da operação estavam com mandados de prisão preventiva em aberto pelo crime de integrar organização criminosa armada.

Após as capturas, em Fortaleza, os alvos da operação foram conduzidos para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foram realizados os procedimentos cabíveis para efetivar o cumprimento das ordens judiciais. Eles foram colocados à disposição do Poder Judiciário. Outros 12 mandados foram cumpridos contra indivíduos que já se encontravam recolhidos no sistema penitenciário, totalizando 27 mandados de prisão cumpridos. A Draco seguirá com as investigações em andamento com o objetivo de identificar outros suspeitos de envolvimento com grupos criminosos no Ceará.





Investigação





A operação denominada “Demote”, foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da PCCE, e contou com apoio das delegacias regionais de Juazeiro do Norte e de Sobral. Os trabalhos operacionais tiveram, ainda, a participação do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), do Departamento de Polícia Judiciária Interior Sul (DPJI Sul) e do Departamento de Polícia Judiciária Interior Norte (DPJI Norte).





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





A Draco também disponibiliza um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182. O sigilo e o anonimato são garantidos.