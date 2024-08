Descoberto segundo maior diamante do mundo na África

A empresa canadense de mineração Lucara Diamond anunciou nesta quarta-feira (21) que encontrou o segundo maior diamante já descoberto na Terra. A gema, com um peso excepcional de 2.492 quilates, foi encontrada na Mina de Diamantes Karowe, localizada no Botswana, na África Austral.





O diamante foi detectado e recuperado utilizando a tecnologia Mega Diamond Recovery X-ray Transmission (XRT) da Lucara, que vem sendo usada desde 2017 para identificar e preservar grandes diamantes de alto valor.





“Estamos entusiasmados com a recuperação deste extraordinário diamante de 2.492 quilates. Essa descoberta não apenas demonstra o potencial extraordinário de nossa Mina Karowe, mas também confirma nosso investimento estratégico na tecnologia XRT de ponta. A capacidade de recuperar uma pedra tão grande e de alta qualidade intacta demonstra a eficácia de nossa abordagem para a recuperação de diamantes”, disse William Lamb, presidente e CEO da Lucara, em um comunicado.





Anteriormente, a mesma empresa já havia minerado o diamante Sewelo de 1.758 quilates em 2019 e o Lesedi La Rona de 1.109 quilates em 2015 na mesma mina.





O recorde do maior diamante já minerado ainda pertence ao Cullinan Diamond de 3.106 quilates, descoberto em 1902 na África do Sul e posteriormente cortado em mais de 100 pedras, incluindo o Cullinan I de 530,5 quilates, o maior diamante lapidado transparente do mundo. A pedra foi posteriormente montada na cabeça do Cetro com a Cruz das Joias da Coroa da Inglaterra.