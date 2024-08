Bolsonaro sobe em palanque com “Lula” no interior de SP

Encontro entre o ex-presidente e Dr. Célio, sósia do petista, aconteceu na cidade de Jaboticabal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou, em suas redes sociais, um vídeo em que aparece dividindo um palanque com um sósia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro aconteceu na cidade de Jaboticabal, no interior de São Paulo.





Candidato a vereador do município, Dr. Célio (PL) é conhecido na região como “Lula de direita”. Ele atua como médico em Jaboticabal e está disputando a eleição pela primeira vez.





Em suas redes sociais, Bolsonaro compartilhou o vídeo do momento embalado pela canção Evidências, interpretada por Chitãozinho & Xororó.





– Bolsonaro e o Lula juntos em Jaboticabal/SP – escreveu.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro também comentou o “encontro” e debochou do petista ao dizer que o “Lula de direita” não rouba.





– O Lula de direita tem 10 dedos e não usa nenhum deles para roubar! Sucesso em Jaboticabal – ressaltou.





(Pleno News)