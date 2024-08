Polícia localiza 932 pessoas desaparecidas no Ceará entre janeiro e julho de 2024

Considerando apenas a capital Fortaleza, 554 pessoas foram localizadas de janeiro a julho deste ano.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) localizou um total de 932 pessoas que estavam desaparecidas entre janeiro e julho de 2024. Desse número, 805 (equivalente a 86,4%) foram encontradas com vida.





O total de pessoas localizadas representa um aumento de 7,1%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram localizadas 870 pessoas. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).









Fortaleza





Em Fortaleza, 554 pessoas foram localizadas de janeiro a julho deste ano. Dessas, 512 foram encontradas com vida. O total de pessoas localizadas representa um aumento de 1,6%, se comparado ao mesmo período do ano passado.





O trabalho da Polícia Civil, por meio da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), resultou em 2023, em 933 pessoas localizadas em Fortaleza – levando em conta o período entre janeiro e dezembro. Do total de pessoas localizadas, 871 foram encontradas com vida, o que corresponde a 82% do total.





Campanha de Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas





O mês de agosto é marcado pela Campanha Nacional de Enfrentamento ao Desaparecimento de Pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). No Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) seguem o calendário da ação nacional que tem início dia 26 de agosto e vai até o dia 30, com a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A mobilização nacional tem como objetivo realizar o cadastro genético de familiares que têm pessoas desaparecidas.





As coletas de DNA permitirão o cruzamento de dados do banco para identificação de pessoas localizadas e sem identificação. Para realizar a coleta, é preciso que o familiar seja de primeiro grau, como pai, mãe e filhos, tenha o registro do Boletim de Ocorrência (BO) do desaparecido e procure um núcleo da Pefoce mais próximo. Além disso, é preciso que o familiar leve seus documentos.





Onde registrar o BO de pessoas desaparecidas?





A 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é a unidade especializada da Polícia Civil que investiga casos de desaparecimentos de pessoas em Fortaleza. A unidade fica localizada na Rua Juvenal de Carvalho, 1125, no bairro de Fátima.





Além disso, o denunciante pode registrar, ainda, um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Eletrônica (Deletron), no campo Desaparecimento de Pessoa, fornecer o máximo de informações possíveis sobre o desaparecido e enviar uma fotografia recente.





Já os casos registrados na Região Metropolitana e nos demais municípios do Estado ficam sob a responsabilidade das delegacias que atuam na circunscrição onde ocorreu o desaparecimento.





O que acontece após a coleta de DNA?





Após a coleta, é realizado o exame para identificar o perfil genético, onde os peritos irão cadastrar este perfil no banco de DNA. O perfil genético fica disponível no banco de dados estadual e nacional. Com a amostra cadastrada, será realizado o cruzamento com os dados do banco, que é atualizado com perfis genéticos de pessoas vivas e de pessoas falecidas não identificadas.





Em caso positivo da comparação do perfil, a instituição responsável entra em contato com o familiar.





Locais de coletas de DNA para localização de pessoas desaparecidas no Ceará





Na Capital





Perícia Forense do Estado do Ceará – Pefoce





Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 901, Moura Brasil – Fortaleza/ CEP: 60010-000





Telefone: (85) 3101.4900





Região Norte – Sobral





Núcleo de Perícia Forense da Região Norte – Sobral





Endereço: Avenida Jonh Sanford, 2895, Nossa Senhora de Fátima / CEP: 62.034-001





Região Sul – Juazeiro do Norte





Núcleo de Perícia Forense da Região Sul – Juazeiro do Norte





Endereço: Avenida Tenente Raimundo Rocha, s/n, Planalto / CEP: 60.040-360





Região Central – Quixeramobim





Núcleo de Perícia Forense da Região Central – Quixeramobim





Endereço: Rua alto do Boqueirão, s/n, Centro / CEP: 63.800-000





Região dos Sertões – Canindé





Núcleo de Perícia Forense dos Sertões de Canindé





Endereço: Avenida Chicó Campos, 775, Centro / CEP: 62.700-000





Região Centro Sul – Iguatu





Núcleo de Perícia Forense da Região Centro Sul – Iguatu





Endereço: Rua João Pessoa, nº 358, Centro / CEP: 63.500-000





Região do Sertão dos Inhamuns – Tauá





Núcleo de Perícia Forense dos Sertões dos Inhamuns – Tauá





Endereço: Expedito Zacarias, S/N, Manoel Mota / CEP: 63.660-000





Região do Vale do Jaguaribe – Russas





Núcleo de Perícia Forense da Região do Vale do Jaguaribe – Russas





Endereço: Tabuleiro da Vaquejada, CE 356 / CEP: 62900-000





Região dos Sertões de Crateús – Crateús





Núcleo de Perícia Forense dos Sertões de Crateús





Endereço: BR-226, 796-a – Venâncio / CEP: 3700-000





Região do Vale do Curu – Itapipoca





Núcleo de Perícia Forense da Região do Vale do Curu – Itapipoca





Endereço: Av. Geraldo Azevedo Gomes, 3000, Julho II / CEP: 62509-899





